Джонсон о победе «Тоттенхэма» в ЛЕ: «Фанатам и игрокам доставалось, потому что мы не выигрывали трофеи 17 лет – теперь мы сделали это. Сезон не был удачным, но это не волнует нас сейчас»

Бреннан Джонсон высказался о победе «Тоттенхэма» в Лиге Европы.

«Шпоры» обыграли «Манчестер Юнайтед » (1:0) в финале турнира. 23-летний полузащитник забил гол на 42-й минуте игры.

О завоевании трофея

«Я так счастлив сейчас. Этот сезон совсем не был удачным, но никого из нас, игроков, это сейчас не волнует. Эта команда не выигрывала трофеев 17 лет, это так много значит.

Всем болельщикам и нам достается из-за того, что не выигрывали трофеи. Мы должны были выиграть первый, я так счастлив. С тех пор, как я пришел сюда, это звучало как «Тоттенхэм» хорошая команда, но не может этого сделать», но мы это сделали».

О своем голе

«Я знал, что немного коснулся [мяча], но не полностью, затем я поднял глаза, и мяч скользил в ворота».

О концовке матча

«[В последние пять минут] я не мог смотреть. Я просто спрашивал: «Сколько осталось?» Когда мы оборонялись на том угловом, мне сказали, что это все, и я не могу описать свое облегчение».

Об АПЛ

«17-е место в Премьер-лиге – недостаточно для «Тоттенхэма». У нас была невероятная серия в Европе. Болельщики были так хороши, дома и на выезде, они превзошли фанатов «Юнайтед». Они все были здесь за час до матча, они помогли нам в игре».

О тренере Энже Постекоглу

«Он выполнил свою работу. Он сказал, что победит во второй год, и он это сделал. Если ему и стоит поставить точку, то сейчас [когда он общается со СМИ].

Я не могу достаточно благодарить тренера за то, как сильно он нам доверяет, и у него действительно хорошо получается настроить нас», – сказал полузащитник «Тоттенхэма » в интервью TNT Sports.