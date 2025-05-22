Защитник «Тоттенхэма» Ромеро признан лучшим игроком финала ЛЕ
Кристиан Ромеро признан лучшим игроком финала Лиги Европы.
«Тоттенхэм» завоевал трофей, победив «Манчестер Юнайтед» в решающем матче турнира (1:0).
Лучшим игроком встречи был признан аргентинский защитник лондонцев. Он совершил 1 отбор, заблокировал 1 удар, 8 раз вынес мяч и выиграл 3 из 4 верховых единоборств. 14 из 15 пасов Ромеро были точными.
Фото: https://www.uefa.com/
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
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