Защитник «Тоттенхэма» Ромеро признан лучшим игроком финала ЛЕ

Кристиан Ромеро признан лучшим игроком финала Лиги Европы.

«Тоттенхэм » завоевал трофей, победив «Манчестер Юнайтед » в решающем матче турнира (1:0).

Лучшим игроком встречи был признан аргентинский защитник лондонцев. Он совершил 1 отбор, заблокировал 1 удар, 8 раз вынес мяч и выиграл 3 из 4 верховых единоборств. 14 из 15 пасов Ромеро были точными.

Фото: https://www.uefa.com/