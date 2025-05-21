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«МЮ» после ошибки Бруну пропустил в финале ЛЕ. «Тоттенхэм» перехватил пас хавбека в центре поля

Ошибка Бруну Фернандеша привела к голу в ворота «Манчестер Юнайтед».

На 42-й минуте финала Лиги Европы полузащитник в центре поля попытался сделать передачу находившемуся в нескольких метрах от него Каземиро.

Полузащитник «Тоттенхэма» Пап Матар Сарр совершил перехват, и «шпоры» разыграли атаку, завершившуюся голом Бреннана Джонсона – 1:0.

Лига Европы. Финал. «МЮ» играет с «Тоттенхэмом». 0:1 – Джонсон открыл счет! Онлайн-трансляция

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ЗенитЗенит
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoКаземиро
logoПап Матар Сарр
logoБреннан Джонсон
logoпремьер-лига Англия
logoЛига Европы УЕФА
logoБруну Фернандеш
logoТоттенхэм
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