У «МЮ» 1-е поражение в еврокубках в этом сезоне – в финале ЛЕ. До этого было 9 побед и 5 ничьих
«Манчестер Юнайтед» впервые проиграл в еврокубках в этом сезоне.
Команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму» (0:1) в финале Лиги Европы.
До сих пор «МЮ» оставался единственным клубом без поражений в еврокубковых турнирах.
Перед сегодняшним матчем на счету манкунианцев было 9 побед и 5 ничьих в розыгрыше ЛЕ.
До конца октября 2024 года тренером «Юнайтед» был Эрик тен Хаг.
Кто выиграет РПЛ? Опрос после 29-го тура43136 голосов
Краснодар
Зенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости