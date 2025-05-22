«Тоттенхэм» обыграл «МЮ» во всех 4 матчах сезона

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» во всех матчах в этом сезоне.

Команда Энджа Постекоглу обыграла «МЮ » (1:0) в финале Лиги Европы и завоевала трофей.

Таким образом, «шпоры» одержали победы над «Юнайтед» во всех четырех матчах в этом сезоне.

В АПЛ были победы со счетом 3:0 и 1:0, в четвертьфинале Кубка лиги – со счетом 4:3.

Постекоглу о трех победах «Тоттенхэма» над «МЮ» в сезоне: «Это финал Лиги Европы, и такие вещи неважны. Мы не знаем, как игроки отреагируют на такое большое событие»