«Тоттенхэм» обыграл «МЮ» во всех 4 матчах сезона
«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» во всех матчах в этом сезоне.
Команда Энджа Постекоглу обыграла «МЮ» (1:0) в финале Лиги Европы и завоевала трофей.
Таким образом, «шпоры» одержали победы над «Юнайтед» во всех четырех матчах в этом сезоне.
В АПЛ были победы со счетом 3:0 и 1:0, в четвертьфинале Кубка лиги – со счетом 4:3.
Постекоглу о трех победах «Тоттенхэма» над «МЮ» в сезоне: «Это финал Лиги Европы, и такие вещи неважны. Мы не знаем, как игроки отреагируют на такое большое событие»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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