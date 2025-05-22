«МЮ» не выигрывает еврокубки с 2017-го – тогда взяли ЛЕ при Моуринью

«Манчестер Юнайтед» не выигрывает еврокубковые турниры с 2017 года.

Команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму » (0:1) в финале Лиги Европы . Последним международным турниром, выигранным манкунианцами, остается ЛЕ-2017. Трофей был завоеван под руководством Жозе Моуринью . В начале сезона-2017/18 «МЮ » не сумел выиграть Суперкубок Европы, а в сезоне-2020/21 потерпел поражение в финале Лиги Европы.