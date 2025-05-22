«МЮ» не выигрывает еврокубки с 2017-го – тогда взяли ЛЕ при Моуринью
«Манчестер Юнайтед» не выигрывает еврокубковые турниры с 2017 года.
Команда Рубена Аморима уступила «Тоттенхэму» (0:1) в финале Лиги Европы.
Последним международным турниром, выигранным манкунианцами, остается ЛЕ-2017. Трофей был завоеван под руководством Жозе Моуринью.
В начале сезона-2017/18 «МЮ» не сумел выиграть Суперкубок Европы, а в сезоне-2020/21 потерпел поражение в финале Лиги Европы.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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