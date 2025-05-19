«МЮ» купит Кунью у «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов. Форвард перейдет после завершения сезона АПЛ
Матеус Кунья перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Манкунианцы подпишут нападающего «Вулверхэмптона», активировав пункт об отступных в размере 62,5 млн фунтов, сообщает Sky Sports. Бразилец присоединится к новой команде по завершении сезона АПЛ.
Прямых контактов между клубами еще не было, но это считается формальностью. Сам футболист хочет перейти в «Юнайтед», несмотря на интерес других команд – предварительные переговоры с его представителями вели «Арсенал» и «Астон Вилла». Клубы из Саудовской Аравии также были готовы выплатить отступные.
В этом сезоне Кунья провел 31 матч в АПЛ, забил 15 голов и сделал 6 ассистов. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
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