«МЮ» купит Кунью у «Вулверхэмптона» за 62,5 млн фунтов. Форвард перейдет после завершения сезона АПЛ

Матеус Кунья перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы подпишут нападающего «Вулверхэмптона », активировав пункт об отступных в размере 62,5 млн фунтов, сообщает Sky Sports. Бразилец присоединится к новой команде по завершении сезона АПЛ.

Прямых контактов между клубами еще не было, но это считается формальностью. Сам футболист хочет перейти в «Юнайтед », несмотря на интерес других команд – предварительные переговоры с его представителями вели «Арсенал » и «Астон Вилла ». Клубы из Саудовской Аравии также были готовы выплатить отступные.

В этом сезоне Кунья провел 31 матч в АПЛ , забил 15 голов и сделал 6 ассистов. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке .