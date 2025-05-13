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«Арсенал» лидирует в борьбе за Дьокереша. Лондонцы предлагают форварду «Спортинга» 7 млн фунтов в год

«Арсенал» стал главным претендентом на Виктора Дьокереша.

Как сообщает A Bola, «канониры» лидируют в борьбе с целым рядом крупных клубов за форварда «Спортинга». Лондонцы предлагают футболисту сборной Швеции около 7 млн фунтов в год «чистыми» (около 8,3 млн евро) и контракт на 4 или 5 лет.

Также в шорт-лист «Арсенала» входит Александер Исак, но главный тренер «Арсенала» Микель Артета полагает, что приобретение Дьокереша будет выгоднее покупки форварда «Ньюкасла».

Заплатить за Виктора придется около 70 или 75 млн евро. Пока официальных предложений «Спортингу» не направлялось.

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ЦСКАЦСКА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: A Bola
logoВиктор Дьокереш
logoАлександер Исак
logoАрсенал
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logoвысшая лига Португалия
деньги
возможные трансферы
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