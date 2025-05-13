«Арсенал» лидирует в борьбе за Дьокереша. Лондонцы предлагают форварду «Спортинга» 7 млн фунтов в год

«Арсенал» стал главным претендентом на Виктора Дьокереша.

Как сообщает A Bola, «канониры» лидируют в борьбе с целым рядом крупных клубов за форварда «Спортинга ». Лондонцы предлагают футболисту сборной Швеции около 7 млн фунтов в год «чистыми» (около 8,3 млн евро) и контракт на 4 или 5 лет.

Также в шорт-лист «Арсенала» входит Александер Исак , но главный тренер «Арсенала » Микель Артета полагает, что приобретение Дьокереша будет выгоднее покупки форварда «Ньюкасла ».

Заплатить за Виктора придется около 70 или 75 млн евро. Пока официальных предложений «Спортингу» не направлялось.