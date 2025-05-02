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  • Аморим о Дьокереше: «Если игрок хочет в «МЮ» ради ЛЧ, его здесь не будет. Нам нужны те, кто хочет представлять «Юнайтед», а не играть в определенных турнирах»
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Аморим о Дьокереше: «Если игрок хочет в «МЮ» ради ЛЧ, его здесь не будет. Нам нужны те, кто хочет представлять «Юнайтед», а не играть в определенных турнирах»

Рубен Аморим прокомментировал информацию об интересе к Виктору Дьокерешу.

«Я с ним не общался. Но если игрок хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» только ради Лиги чемпионов, то в таком случае его здесь не будет.

Нам нужны те, кто хочет представлять «Юнайтед», а не играть в определенных турнирах», – сказал главный тренер «МЮ», ранее работавший в «Спортинге».

Дьокереш сделал покер и хет-трик в последних трех матчах. У форварда 61 гол в 54 играх сезона за «Спортинг» и Швецию

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoСпортинг
logoЛига чемпионов УЕФА
logoвысшая лига Португалия
logoпремьер-лига Англия
logoВиктор Дьокереш
logoРубен Аморим
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