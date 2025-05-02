Аморим о Дьокереше: «Если игрок хочет в «МЮ» ради ЛЧ, его здесь не будет. Нам нужны те, кто хочет представлять «Юнайтед», а не играть в определенных турнирах»

Рубен Аморим прокомментировал информацию об интересе к Виктору Дьокерешу.

«Я с ним не общался. Но если игрок хочет перейти в «Манчестер Юнайтед » только ради Лиги чемпионов , то в таком случае его здесь не будет.

Нам нужны те, кто хочет представлять «Юнайтед», а не играть в определенных турнирах», – сказал главный тренер «МЮ», ранее работавший в «Спортинге ».

Дьокереш сделал покер и хет-трик в последних трех матчах. У форварда 61 гол в 54 играх сезона за «Спортинг» и Швецию