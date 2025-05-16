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«Аль-Наср» Роналду потерял шансы сыграть в азиатской ЛЧ в следующем сезоне

Клуб Роналду не сыграет в Лиге чемпионов Азии в следующем сезоне.

Сегодня «Аль-Наср» сыграл вничью с «Аль-Таавуном» (1:1) в 32-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Команда из Эр-Рияда занимает 4-е место в таблице, набрав 64 очка. Форвард Криштиану Роналду пропустил два последних матча «Аль-Насра».

Отметим, что в элите Лиги чемпионов АФК-2025/26 сыграют три саудовское команды. Это чемпион «Аль-Иттихад Джидда», а также занимающий второе место «Аль-Хилаль». Он набрал 71 очко и уже недосягаем для «Аль-Насра» и других конкурентов за два тура до конца первенства.

Третьим участником станет выигравший ЛЧ в этом сезоне «Аль-Ахли». Клуб из Джидды в саудовской лиге идет на пятом месте.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов команда Роналду уступила в полуфинале «Кавасаки Фронтале» (2:3).

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НетДеян Станкович
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoАль-Хилаль
logoЛига чемпионов Азии Элита
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logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoКриштиану Роналду
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