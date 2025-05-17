Минспорт предложил ввести Fan ID на матчах Суперкубка России
Fan ID могут ввести в OLIMPBET Суперкубке России.
Министерство спорта подготовило проект распоряжения правительства РФ, распространяющего карту болельщика на посещение Суперкубка.
«Дополнить перечень официальных спортивных соревнований, на которых идентификация и аутентификация зрителей, участников таких официальных спортивных соревнований, а также иных лиц, задействованных в их проведении, являются обязательными, <…> пунктом следующего содержания: «Межрегиональные спортивные соревнования по футболу «Суперкубок» (спортивная дисциплина «футбол», мужские команды)», – говорится в документе.</…>
С 2022 года карта болельщика обязательна для доступа на матчи Мир РПЛ и финалы Фонбет Кубка России.
Увольнять Станковича или нет?24013 голосов
Да
Нет
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости