Минспорт предложил ввести Fan ID на матчах Суперкубка России

Fan ID могут ввести в OLIMPBET Суперкубке России.

Министерство спорта подготовило проект распоряжения правительства РФ, распространяющего карту болельщика на посещение Суперкубка.

«Дополнить перечень официальных спортивных соревнований, на которых идентификация и аутентификация зрителей, участников таких официальных спортивных соревнований, а также иных лиц, задействованных в их проведении, являются обязательными, <…> пунктом следующего содержания: «Межрегиональные спортивные соревнования по футболу «Суперкубок » (спортивная дисциплина «футбол», мужские команды)», – говорится в документе.</…>

С 2022 года карта болельщика обязательна для доступа на матчи Мир РПЛ и финалы Фонбет Кубка России.