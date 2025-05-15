Валуев о пиве на стадионах: «Абсолютно против. Идите повышайте доходность в барах»

Николай Валуев выступил резко против возвращения пива на стадионы.

«Fan ID на Кубке и Суперкубке России? Я более принципиален в отношении пива на стадионах, чем по отношению к Fan ID. Я абсолютно против пива на стадионах.

Нечего распивать спиртные, даже слабоалкогольные напитки на спортивных мероприятиях. Повышение доходов клубов? Идите повышайте доходность в барах», – сказал депутат Госдумы РФ Валуев .

Запрет на продажу пива на футбольных стадионах России был введен в 2005 году.