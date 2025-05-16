Вице-президент РФС о Fan ID в Кубке России: «Я считаю, что смысла в этом нет. Но чем закончится – не знаю»

В РФС не видят смысла в введении Fan ID на матчах Кубка России.

Ранее СМИ сообщали о планах по распространению действия паспорта болельщика на игры других турниров, помимо Мир РПЛ и суперфинала Кубка. Речь шла об играх Фонбет Кубк России с участием клубов Премьер-лиги и матче за Olimpbet Суперкубок России.

«Так же, как и вы, читал об этом, но я не погружен в процесс. Поэтому не могу сказать, есть под этим почва или нет.

Я считаю, что смысла в этом нет. Но чем это закончится в итоге – не знаю», – заявил вице-президент Российского футбольного союза Денис Соловьев.

Также Соловьев оценил атмосферу на матче финала Пути регионов Кубка России «Спартак » – «Ростов » (1:2).

«То, что было на трибунах, если не считать последние 40 секунд... В целом была хорошая футбольная атмосфера, от которой мы отвыкли какое-то время назад», – сказал сотрудник РФС .