«МЮ» при Амориме выиграл 6 из 25 матчей в АПЛ и набирает меньше очка за тур
У «Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме больше игр в АПЛ, чем набранных очков.
Сегодня манкунианцы уступили «Вест Хэму» со счетом 0:2 в 36-м туре.
Под руководством португальца команда провела 25 матчей в чемпионате Англии и заработала 24 балла. Она одержала всего шесть побед (последнюю – в середине марта), столько же раз сыграла вничью и потерпела тринадцать поражений.
До конца сезона «МЮ» осталось сыграть в АПЛ с «Челси» и «Астон Виллой».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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