«МЮ» при Амориме выиграл 6 из 25 матчей в АПЛ и набирает меньше очка за тур

У «Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме больше игр в АПЛ, чем набранных очков.

Сегодня манкунианцы уступили «Вест Хэму » со счетом 0:2 в 36-м туре.

Под руководством португальца команда провела 25 матчей в чемпионате Англии и заработала 24 балла. Она одержала всего шесть побед (последнюю – в середине марта), столько же раз сыграла вничью и потерпела тринадцать поражений.

До конца сезона «МЮ » осталось сыграть в АПЛ с «Челси» и «Астон Виллой».