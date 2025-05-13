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Кроос о класико: «Даже при счете 2:0 я сомневался, что игра сложится в пользу «Реала». «Барса» играла как ни в чем не бывало, не было видно, что они боятся проиграть»

Тони Кроос оценил победу «Барселоны» в класико.

Каталонский клуб обыграл «Реал» со счетом 4:3 в 35-м туре Ла Лиги, уступая 0:2 по ходу первого тайма. 

«Это общее впечатление от всего сезона. Честно говоря, даже при счете 2:0 я сомневался, что игра сложится в пользу «Реала». 

Вот что действительно впечатляет в «Барсе». Они продолжают играть как ни в чем не бывало. Не было видно, что они боятся проиграть. Было видно, что «Реал» все еще сомневался при счете 2:0. 

Они [«Барса»] очень легко управляются с мячом. Мадридцы действовали не слишком уверенно, и удивительно, что они не воспользовались преимуществом в счете. Это удивительно.

«Реал» потерял почти всех защитников. Вы ожидаете, что «Реал» будет играть от обороны, но для этого нужны игроки, которые умеют защищаться. Большинство команд прессингуют высоко, и именно поэтому в этом сезоне было так сложно конкурировать с лучшими», – сказал бывший полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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