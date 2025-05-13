Кроос о класико: «Даже при счете 2:0 я сомневался, что игра сложится в пользу «Реала». «Барса» играла как ни в чем не бывало, не было видно, что они боятся проиграть»
Каталонский клуб обыграл «Реал» со счетом 4:3 в 35-м туре Ла Лиги, уступая 0:2 по ходу первого тайма.
«Это общее впечатление от всего сезона. Честно говоря, даже при счете 2:0 я сомневался, что игра сложится в пользу «Реала».
Вот что действительно впечатляет в «Барсе». Они продолжают играть как ни в чем не бывало. Не было видно, что они боятся проиграть. Было видно, что «Реал» все еще сомневался при счете 2:0.
Они [«Барса»] очень легко управляются с мячом. Мадридцы действовали не слишком уверенно, и удивительно, что они не воспользовались преимуществом в счете. Это удивительно.
«Реал» потерял почти всех защитников. Вы ожидаете, что «Реал» будет играть от обороны, но для этого нужны игроки, которые умеют защищаться. Большинство команд прессингуют высоко, и именно поэтому в этом сезоне было так сложно конкурировать с лучшими», – сказал бывший полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий