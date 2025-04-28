Кроос о 2:3 «Реала» в финале Кубка Испании: «Барсе» немного повезло в равном матче»
Тони Кроос оценил поражение «Реала» от «Барселоны» (2:3) в финале Кубка Испании.
«Это был очень равный матч до самого конца, «Барсе» немного повезло. Много раз в финалах все складывалось в нашу пользу, но в субботу не сложилось», – сказал экс-хавбек «Реала».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: MadridXtra
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