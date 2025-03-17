Хамес поставил себя выше Зидана, Модрича, Крооса и Хави

Хамес Родригес сравнил себя с легендарными полузащитниками.

– Зидан или Хамес?

– Зидан очень хорош, он выиграл чемпионат мира, когда был на пике, но... Хамес.

– Хамес или Модрич?

– Хамес.

– Хамес или Кроос?

– Хамес.

– Хамес или Хави?

– На пике – Хамес, – сказал полузащитник «Леона» и сборной Колумбии в эфире программы Los Amigos de Edu.