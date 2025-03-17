Хамес поставил себя выше Зидана, Модрича, Крооса и Хави
Хамес Родригес сравнил себя с легендарными полузащитниками.
– Зидан очень хорош, он выиграл чемпионат мира, когда был на пике, но... Хамес.
– Хамес или Модрич?
– Хамес.
– Хамес или Кроос?
– Хамес.
– Хамес или Хави?
– На пике – Хамес, – сказал полузащитник «Леона» и сборной Колумбии в эфире программы Los Amigos de Edu.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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