Кроос о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Я не фанат «Интера», но радовался, когда счет стал 3:3. Но нужно похвалить Флика за то, как играют каталонцы, они великолепны»

Тони Кроос высказался о победе «Интера» над «Барселоной».

Миланский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, победив каталонцев в ответном матче полуфинала (4:3, первая игра – 3:3).

«Я не хочу сказать, что я фанат «Интера », но, возможно, последние десять лет действительно что-то сделали со мной, и я немного больше болею против «Барсы», но в некотором смысле я немного переживал за «Интер», радовался, когда счет стал 3:3.

Но за то, как они [«Барселона »] играют в футбол, нужно похвалить Ханси [Флика ], они просто великолепны. Но кто из них лучше? Обе команды точно знали, как создать друг для друга проблемы, и «Интер» ужасно оборонялся, но все равно забил семь голов», – сказал бывший полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.