Кроос о вылете «Барсы» из ЛЧ: «Я не фанат «Интера», но радовался, когда счет стал 3:3. Но нужно похвалить Флика за то, как играют каталонцы, они великолепны»
Тони Кроос высказался о победе «Интера» над «Барселоной».
Миланский клуб вышел в финал Лиги чемпионов, победив каталонцев в ответном матче полуфинала (4:3, первая игра – 3:3).
«Я не хочу сказать, что я фанат «Интера», но, возможно, последние десять лет действительно что-то сделали со мной, и я немного больше болею против «Барсы», но в некотором смысле я немного переживал за «Интер», радовался, когда счет стал 3:3.
Но за то, как они [«Барселона»] играют в футбол, нужно похвалить Ханси [Флика], они просто великолепны. Но кто из них лучше? Обе команды точно знали, как создать друг для друга проблемы, и «Интер» ужасно оборонялся, но все равно забил семь голов», – сказал бывший полузащитник «Реала» в подкасте Einfach mal Luppen.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости