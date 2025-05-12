Анчелотти возглавил сборную Бразилии – он приступит к работе 26 мая. Тренер покинет «Реал» после последней игры Ла Лиги с «Сосьедадом» (The Athletic)

Карло Анчелотти стал главным тренером сборной Бразилии.

Итальянец подписал контракт и приступит к работе с командой 26 мая, сообщает инсайдер The Athletic Дэвид Орнстейн.

65-летний специалист покинет «Реал» после последней игры сезона Ла Лиги против «Реал Сосьедад ».

Все необходимые соглашения с Бразильской футбольной конфедерацией уже достигнуты, контракт подписан. Карло станет первым иностранным тренером мужской сборной Бразилии .

Сегодня инсайдер Фабрицио Романо написал, что Хаби Алонсо заключил контракт с «Мадридом » и сменит Анчелотти .