Анчелотти возглавил сборную Бразилии – он приступит к работе 26 мая. Тренер покинет «Реал» после последней игры Ла Лиги с «Сосьедадом» (The Athletic)
Карло Анчелотти стал главным тренером сборной Бразилии.
Итальянец подписал контракт и приступит к работе с командой 26 мая, сообщает инсайдер The Athletic Дэвид Орнстейн.
65-летний специалист покинет «Реал» после последней игры сезона Ла Лиги против «Реал Сосьедад».
Все необходимые соглашения с Бразильской футбольной конфедерацией уже достигнуты, контракт подписан. Карло станет первым иностранным тренером мужской сборной Бразилии.
Сегодня инсайдер Фабрицио Романо написал, что Хаби Алонсо заключил контракт с «Мадридом» и сменит Анчелотти.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
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