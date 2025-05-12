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  • Анчелотти возглавил сборную Бразилии – он приступит к работе 26 мая. Тренер покинет «Реал» после последней игры Ла Лиги с «Сосьедадом» (The Athletic)
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Анчелотти возглавил сборную Бразилии – он приступит к работе 26 мая. Тренер покинет «Реал» после последней игры Ла Лиги с «Сосьедадом» (The Athletic)

Карло Анчелотти стал главным тренером сборной Бразилии.

Итальянец подписал контракт и приступит к работе с командой 26 мая, сообщает инсайдер The Athletic Дэвид Орнстейн.

65-летний специалист покинет «Реал» после последней игры сезона Ла Лиги против «Реал Сосьедад».

Все необходимые соглашения с Бразильской футбольной конфедерацией уже достигнуты, контракт подписан. Карло станет первым иностранным тренером мужской сборной Бразилии.

Сегодня инсайдер Фабрицио Романо написал, что Хаби Алонсо заключил контракт с «Мадридом» и сменит Анчелотти.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
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logoСборная Бразилии по футболу
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