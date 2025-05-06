«Реал» и Анчелотти объявят об уходе Карло после матча с «Барсой» (Marca)

«Реал» объявит об уходе Карло Анчелотти после класико.

Ранее стало известно , что мадридский клуб и тренер договорились о прекращении сотрудничества. По информации Marca, стороны официально объявят об этом после матча с «Барселоной», который состоится 11 мая, и до игры с «Мальоркой» 14 мая.

Решение объявить об уходе Анчелотти до завершения сезона связано с его переходом в сборную Бразилии – Бразильская конфедерация футбола хочет, чтобы тренер подписал контракт к 18 мая. В этот день будет объявлен состав команды на июньские матчи с Парагваем и Эквадором в квалификации ЧМ-2026.

И клуб, и Анчелотти убеждены, что это не должно сбить игроков с толку, а должно мотивировать их достойно попрощаться с тренером.