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«Реал» и Анчелотти объявят об уходе Карло после матча с «Барсой» (Marca)

«Реал» объявит об уходе Карло Анчелотти после класико.

Ранее стало известно, что мадридский клуб и тренер договорились о прекращении сотрудничества. По информации Marca, стороны официально объявят об этом после матча с «Барселоной», который состоится 11 мая, и до игры с «Мальоркой» 14 мая. 

Решение объявить об уходе Анчелотти до завершения сезона связано с его переходом в сборную Бразилии – Бразильская конфедерация футбола хочет, чтобы тренер подписал контракт к 18 мая. В этот день будет объявлен состав команды на июньские матчи с Парагваем и Эквадором в квалификации ЧМ-2026. 

И клуб, и Анчелотти убеждены, что это не должно сбить игроков с толку, а должно мотивировать их достойно попрощаться с тренером. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoСборная Бразилии по футболу
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoБарселона
logoМальорка
logoЛа Лига
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