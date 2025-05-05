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Анчелотти договорился с «Реалом» об уходе, объявить могут сразу после класико. Тренер возглавит Бразилию (The Athletic)

Карло Анчелотти согласовал условия ухода из «Реала».

Сообщалось, что главный тренер покинет клуб по окончании сезона и возглавит сборную Бразилии.

По информации The Athletic, «Реал» и Анчелотти достигли устного соглашения. Официальное объявление об уходе тренера ожидается до завершения сезона в Ла Лиге – не исключено, что это произойдет сразу после матча с «Барселоной» 11 мая.

Сообщается, что в ближайшее время Анчелотти подпишет соглашение с Бразильской конфедерацией футбола (CBF) . Планируется, что первые матчи под руководством итальянца сборная Бразилии проведет уже в июне – против Эквадора и Парагвая в отборе к ЧМ-2026.

В ближайшее время «Реал» решит, кто возглавит команду на клубном чемпионате мира. Среди кандидатур упоминаются Хаби Алонсо, Сантьяго Солари, Рауль и Альваро Арбелоа. При этом Алонсо является наиболее предпочтительным вариантом мадридцев на замену Анчелотти.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
Федерация футбола Бразилии
logoХаби Алонсо
logoСантьяго Солари
logoАльваро Арбелоа
logoРауль
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