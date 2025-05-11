Ямаль перед класико выложил видео со словами «Наше главное величие не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем»
Ламин Ямаль опубликовал ролик перед класико.
В конце видео, которое вингер «Барселоны» разместил в сторис, появляется цитата на английском: «Наше главное величие не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселоны» и «Реала» в 35-м туре Ла Лиги. Начало – в 17:15 по московскому времени.
Каталонцы на 4 очка опережают мадридцев перед игрой. В первом круге «Барса» разгромила «Мадрид» на выезде – 4:0.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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