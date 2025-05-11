Ямаль перед класико выложил видео со словами «Наше главное величие не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем»

Ламин Ямаль опубликовал ролик перед класико.

В конце видео, которое вингер «Барселоны» разместил в сторис, появляется цитата на английском: «Наше главное величие не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселоны» и «Реала » в 35-м туре Ла Лиги . Начало – в 17:15 по московскому времени.

Каталонцы на 4 очка опережают мадридцев перед игрой. В первом круге «Барса» разгромила «Мадрид» на выезде – 4:0.