Беллингем хочет сделать операцию на плече как можно скорее – это возможно, если «Реал» проиграет в класико и потеряет шансы на титул. Клуб предпочел бы провести ее после КЧМ (Relevo)

«Реалу» и Джуду Беллингему предстоит определить время для его операции на плече.

Полузащитника «Реала» на протяжении последних полутора лет беспокоят проблемы с плечом. Все указывает на то, что предстоящим летом ему предстоит операция , сообщила Marca.

По информации Relevo, операция будет сделана, однако есть вопросы относительно того, когда именно это произойдет. «Реал Мадрид » хочет, чтобы игрок принял участие в клубном чемпионате мира, и хирургическое вмешательство на данном этапе фактически исключит его участие во всем турнире. Поэтому клуб предпочитает, чтобы его прооперировали после КЧМ , который считается важным соревнованием.

Со стороны игрока имеются сомнения. Джуд поддерживает идею операции, но хотел бы, чтобы она была проведена как можно скорее.

По этой причине ведутся внутренние дискуссии о том, провести ли ее после класико, в зависимости от результата в Барселоне. Если бы «Мадрид» проиграл и выбыл из борьбы за чемпионский титул, был бы вариант сделать ее сразу, хотя клуб не совсем в этом уверен. Восстановление займет больше месяца, и англичанину все равно пришлось бы пропустить большую часть клубного чемпионата мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.