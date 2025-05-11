Беллингем хочет сделать операцию на плече как можно скорее – это возможно, если «Реал» проиграет в класико и потеряет шансы на титул. Клуб предпочел бы провести ее после КЧМ (Relevo)
Полузащитника «Реала» на протяжении последних полутора лет беспокоят проблемы с плечом. Все указывает на то, что предстоящим летом ему предстоит операция, сообщила Marca.
По информации Relevo, операция будет сделана, однако есть вопросы относительно того, когда именно это произойдет. «Реал Мадрид» хочет, чтобы игрок принял участие в клубном чемпионате мира, и хирургическое вмешательство на данном этапе фактически исключит его участие во всем турнире. Поэтому клуб предпочитает, чтобы его прооперировали после КЧМ, который считается важным соревнованием.
Со стороны игрока имеются сомнения. Джуд поддерживает идею операции, но хотел бы, чтобы она была проведена как можно скорее.
По этой причине ведутся внутренние дискуссии о том, провести ли ее после класико, в зависимости от результата в Барселоне. Если бы «Мадрид» проиграл и выбыл из борьбы за чемпионский титул, был бы вариант сделать ее сразу, хотя клуб не совсем в этом уверен. Восстановление займет больше месяца, и англичанину все равно пришлось бы пропустить большую часть клубного чемпионата мира, который пройдет с 15 июня по 13 июля в США.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий