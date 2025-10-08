«Барселона» про матч в США: «Цель – способствовать росту на международном уровне, укреплению позиций Ла Лиги как одного из ведущих мировых турниров, первопроходца и примера для подражания»

«Барселона» описала проведение игры с «Вильярреалом» в США как важный шаг.

Ранее УЕФА в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу » сыграть матч в рамках Ла Лиги в США.

«Это решение – результат многолетнего диалога и координации действий всех заинтересованных сторон, а также результат прямого запроса участвующих клубов, поддержанного Ла Лигой .

Его цель – способствовать росту на международном уровне, расширению базы болельщиков и укреплению позиций Ла Лиги в качестве одного из ведущих мировых турниров, при этом сохраняя целостность соревнования.

Миллионы болельщиков Ла Лиги, проживающих в США, получат возможность лично посетить официальный матч, при этом корни турнира продолжат находиться в Испании.

Это достижение продолжает укреплять образ Ла Лиги как первопроходца и примера для подражания, а также подчеркивает рост популярности футбола в США», – отмечается в заявлении, опубликованном «Барселоной».

