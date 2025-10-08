Египет сыграет на чемпионате мира в 4-й раз в истории и впервые с ЧМ-2018
Сборная Египта вышла на чемпионат мира.
Команда Хоссама Хассана сегодня разгромила команду Джибути (3:0) в квалификации и обеспечила себе выступление на турнире в Америке.
Египет сыграет на чемпионате мира в четвертый раз в истории. Предыдущие выступления – в 1934-м, 1990-м и 2018-м.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Reuters
