Тебас подтвердил, что матч «Барсы» и «Вильярреала» пройдет в Майами: «20 декабря на «Хард Рок Стэдиум» состоится матч Ла Лиги, в котором будут разыгрываться очки»

Хавьер Тебас подтвердил, что «Барса» сыграет с «Вильярреалом» в США.

Ранее УЕФА в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в США.

«За исключением одной маленькой формальности все уже решено. Можно сказать, что в субботу, 20 декабря, в Майами состоится официальный матч Ла Лиги между «Вильярреалом » и «Барселоной».

Матч, в котором будут разыгрываться очки. Игра пройдет на «Хард Рок Стэдиум », – сообщил президент Ла Лиги во время конференции Sports Summit USA 2025 в Майами.