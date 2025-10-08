Тебас подтвердил, что матч «Барсы» и «Вильярреала» пройдет в Майами: «20 декабря на «Хард Рок Стэдиум» состоится матч Ла Лиги, в котором будут разыгрываться очки»
Хавьер Тебас подтвердил, что «Барса» сыграет с «Вильярреалом» в США.
Ранее УЕФА в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в США.
«За исключением одной маленькой формальности все уже решено. Можно сказать, что в субботу, 20 декабря, в Майами состоится официальный матч Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной».
Матч, в котором будут разыгрываться очки. Игра пройдет на «Хард Рок Стэдиум», – сообщил президент Ла Лиги во время конференции Sports Summit USA 2025 в Майами.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
