Лапорта про игру «Барселоны» в США: «Благодарны Ла Лиге за возможность стать ближе к одному из ключевых рынков. Матч в Майами станет великолепным зрелищем»
Ранее УЕФА в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в США.
«Мы с нетерпением ждем новой встречи со всеми нашими болельщиками в США и благодарны Ла Лиге за возможность стать ближе к одному из ключевых стратегических рынков клуба.
Мы много лет посещаем эту страну и всегда чувствуем ту страсть, которую вызывает «Барселона». Как клуб мирового уровня с миллионами фанатов по всему миру, мы с помощью этой возможности укрепляем нашу приверженность работе с международной базой болельщиков, особенно на таком ключевом рынке, как США.
Официальный матч в Майами, где столь сильное сообщество «Барселоны», станет великолепным зрелищем, участие в котором примут две команды, играющие на высочайшем уровне», – отметил президент «блауграны».
