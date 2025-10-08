Лапорта про игру «Барселоны» в США: «Благодарны Ла Лиге за возможность стать ближе к одному из ключевых рынков. Матч в Майами станет великолепным зрелищем»

Жоан Лапорта доволен проведением матча против «Вильярреала» в США.

Ранее УЕФА в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в США.

«Мы с нетерпением ждем новой встречи со всеми нашими болельщиками в США и благодарны Ла Лиге за возможность стать ближе к одному из ключевых стратегических рынков клуба.

Мы много лет посещаем эту страну и всегда чувствуем ту страсть, которую вызывает «Барселона ». Как клуб мирового уровня с миллионами фанатов по всему миру, мы с помощью этой возможности укрепляем нашу приверженность работе с международной базой болельщиков, особенно на таком ключевом рынке, как США.

Официальный матч в Майами, где столь сильное сообщество «Барселоны», станет великолепным зрелищем, участие в котором примут две команды, играющие на высочайшем уровне», – отметил президент «блауграны».

