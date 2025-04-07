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Пайета обвинили в физической и психологической агрессии. Девушка с пограничным расстройством личности заявила полиции, что игрок заставлял ее пить «биологические жидкости» и «контактировать с грязью»

Женщина обвинила экс-футболиста сборной Франции Димитри Пайета в насилии.

Ларисса Феррари, называющая себя бывшей любовницей 38-летнего полузащитника «Васко да Гама», подала в полицию заявление, в котором утверждает, что стала жертвой физической и психологической агрессии со стороны француза.

Как сообщает Lance! со ссылкой на LeoDias, адвокат девушки представил доказательства и подал ходатайство о применении меры пресечения в отношении серебряного призера Евро-2016 в составе сборной Франции. Дело рассматривается в суде в закрытом режиме.

Адвокат уточнил, что жертва агрессии со стороны Пайета, которая завила о семимесячной внебрачной связи с футболистом (он женат на Людивин 18 лет, пара воспитывает четверых детей – Спортс’‘), настаивает на том, чтобы в отношении игрока приняли меры пресечения, так как он посылает ей завуалированные угрозы. Одно из сообщений гласило: «Я пошлю кого-нибудь, чтобы о тебе позаботились».

В документах дела содержатся кадры, подтверждающие насилие. Ларисса сообщила, что у нее были сложные отношения с Пайетом, которые характеризовали эпизоды агрессии и манипуляции. Женщина, по ее же словам, страдает пограничным расстройством личности, она утверждала, что француз использовал это для контроля над ней.

Феррари заявила, что бывший игрок «Марселя» и «Вест Хэма» заставлял ее пить «биологические жидкости» и «контактировать с грязью».

В итоге она решила обратиться за помощью, поскольку опасалась за свою безопасность и неприкосновенность частной жизни. В документе также упоминается, что она обращалась за психосоциальной поддержкой в ​​Специализированный справочный центр социальной помощи (CREAS).

Добавим, что Ларисса Феррари – болельщица «Васко да Гама», она говорила, что начала смотреть футбол в 2008 году, у нее около 40 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Подробная статистика выступлений Димитри доступна здесь.

Изображение: lance.com.br

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Lance!
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