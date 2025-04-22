Любовница Пайета: «Однажды я поехала на автобусе, и он начал оскорблять меня, поскольку время в дороге оказалось дольше, чем он хотел. Когда я вышла из автобуса, то упала в обморок, случилась паническая атака»

Любовница Димитри Пайета рассказал о панической атаки из-за отношения футболиста.

28-летняя Ларисса Феррари ранее подала в полицию заявление , в котором утверждала, что стала жертвой физической и психологической агрессии со стороны 38-летнего французского футболиста «Васко да Гама ».

В заявлении указывалось, что Пайет заставлял ее пить «биологические жидкости» и «контактировать с грязью». Девушка называет себя бывшей любовницей футболиста.

Ранее полиция Рио-де-Жанейро подтвердила, что начала расследование в отношении Пайета.

«Я была эмоционально уязвима, и он знал это, поэтому он мог манипулировать мной, чтобы делать со мной все, что хотел.

Я платила за каждый билет на самолет и за каждую поездку, чтобы увидеть его. Однажды мне пришлось поехать на автобусе, и он начал оскорблять меня по телефону, поскольку время в дороге оказалось дольше, чем он хотел.

Когда я вышла из автобуса в Рио-де-Жанейро, я просто упала в обморок и у меня случилась паническая атака.

Я села на первый же самолет обратно в свой родной город, так и не увидев его.

Что-то во мне сломалось, и я начала проходить терапию, которая помогла мне понять, что я этого не заслуживаю», – сказала Ларисса Феррари.

Любовница назвала Пайета «больным чудовищем» и рассказала, что он «наказывал» ее в сексуальной форме: «Я боялась за свою жизнь. Хочу помочь женщинам, позволяющим партнерам издеваться над ними»

Любовница Пайета о его реакции на ее переписку с другим игроком: «Сказал, что я шлюха, потому что бразильянка. Чтобы я доказала любовь, он требовал унизительные видео. Я засовывала голову в унитаз»