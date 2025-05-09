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  • Джейми Каррагер: «Артета похож на фаната из соцсетей, который постоянно жалуется на травмы и судей. Его слова, что «Арсенал» заслужил победу над «ПСЖ» – повод для насмешки»
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Джейми Каррагер: «Артета похож на фаната из соцсетей, который постоянно жалуется на травмы и судей. Его слова, что «Арсенал» заслужил победу над «ПСЖ» – повод для насмешки»

Джейми Каррагер критично отозвался о Микеле Артете.

«На фоне последних комментариев Артета стал больше похож на фаната из соцсетей, который постоянно жалуется на травмы и судейские решения. Его высказывания о том, что «Арсенал» заслужил победу над «ПСЖ» в двух матчах полуфинала Лиги чемпионов, стали поводом для насмешек. Команда Луиса Энрике была лучшей и показала класс в обоих матчах.

Все это неубедительные оправдания всех остальных. Особенно в отношении травм. Мы можем перечислить много сезонов в АПЛ, в которых проигравшие могли сказать: «А если бы только».

Каждый нейтральный болельщик знает, что травма, которая действительно изменила этот сезон, была получена Родри в игре с «Арсеналом» в сентябре прошлого года – первой из многих игр, которые команда Артеты должна была выиграть, но завершила вничью.

Смог бы здоровый Родри изменить ход гонки за титул и предотвратить победу «Ливерпуля»? Этого мы уже никогда не узнаем. Более того, когда сезон пересматривается, такие факты становятся случайными, независимо от того, насколько важными они были в то время.

У Артеты очень много заслуг, это справедливо и правильно, что в «Арсенале» скорее не хотят кадровых перестановок.

Но никто лучше Артеты не понимает, что вся наработанная репутация в плане строительства команды, способной побеждать, ушла. Артета должен добиться результата в следующем сезоне, иначе его наследием станут годы фундаментальной работы на благо преемника, которого попросят добавить последние штрихи», – написал экс-игрок «Ливерпуля» в колонке The Telegraph.

Опубликовано: Sports
Источник: The Telegraph
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