«Арсенал» организует чемпионский коридор «Ливерпулю», подтвердил Артета: «Они этого заслуживают. Когда кто-то лучше, это нужно уважать»

«Арсенал» организует чемпионский коридор для «Ливерпуля».

Об этом сообщил главный тренер «канониров» Микель Артета .

«Они этого заслуживают. Они были лучшей командой. То, что сделал их тренерский штаб... Они этого полностью заслуживают, это спорт.

Когда кто-то лучше, это нужно уважать», – сказал Артета на предматчевой пресс-конференции.

Мерсисайдцы примут лондонцев в матче 36-го тура АПЛ в воскресенье.

Команда Арне Слота досрочно стала чемпионом Англии, «Арсенал » занимает 2-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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