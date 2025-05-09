«Арсенал» организует чемпионский коридор «Ливерпулю», подтвердил Артета: «Они этого заслуживают. Когда кто-то лучше, это нужно уважать»
«Арсенал» организует чемпионский коридор для «Ливерпуля».
Об этом сообщил главный тренер «канониров» Микель Артета.
«Они этого заслуживают. Они были лучшей командой. То, что сделал их тренерский штаб... Они этого полностью заслуживают, это спорт.
Когда кто-то лучше, это нужно уважать», – сказал Артета на предматчевой пресс-конференции.
Мерсисайдцы примут лондонцев в матче 36-го тура АПЛ в воскресенье.
Команда Арне Слота досрочно стала чемпионом Англии, «Арсенал» занимает 2-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
Дини против чемпионского коридора для «Ливерпуля»: «Полнейшая хрень. Это унижение для другой команды»
Крауч против чемпионского коридора: «Может, проявление уважения, но я не понимаю. Это неловко для обеих команд»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости