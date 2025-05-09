Артета о словах, что «Арсенал» был лучшим в ЛЧ: «Я проверил – у нас лучшая статистика и разница мячей в полуфинале. Мы задушили «ПСЖ», но этого оказалось недостаточно»
«Канониры» уступили «ПСЖ» (0:1, 1:2) в обоих полуфинальных матчах и выбыли из турнира.
О своих словах, что «Арсенал» – лучшая команда Лиги чемпионов
«Я проверил, увидел всю статистику. У нас была лучшая статистика и разница мячей в полуфинале, так что все очень ясно.
Но дело не в вероятности победы, а в том, чтобы сделать ее реальностью и сделать ее значимой. Когда вы смотрите на самую важную статистику, которую я вам обычно даю, наилучшая закономерность для победы в футбольных матчах кристально ясна – кто был лучше».
О том, что нужно его команде, чтобы сделать следующий шаг
«Мы еще ближе к этому. Если вы сталкиваетесь с «ПСЖ», одной из лучших команд, и они вас сокрушают, то вы пожимаете руки. Когда вы играете так же, как они, и душите их так, как сделали мы, и этого все равно недостаточно, потому что все пошло не так, как вам хотелось, тогда вы должны это принять, таков спорт», – заявил главный тренер «Арсенала».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий