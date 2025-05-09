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Артета о словах, что «Арсенал» был лучшим в ЛЧ: «Я проверил – у нас лучшая статистика и разница мячей в полуфинале. Мы задушили «ПСЖ», но этого оказалось недостаточно»

Микель Артета считает, что «Арсеналу» не повезло в полуфинале Лиги чемпионов.

«Канониры» уступили «ПСЖ» (0:1, 1:2) в обоих полуфинальных матчах и выбыли из турнира.

О своих словах, что «Арсенал» – лучшая команда Лиги чемпионов

«Я проверил, увидел всю статистику. У нас была лучшая статистика и разница мячей в полуфинале, так что все очень ясно.

Но дело не в вероятности победы, а в том, чтобы сделать ее реальностью и сделать ее значимой. Когда вы смотрите на самую важную статистику, которую я вам обычно даю, наилучшая закономерность для победы в футбольных матчах кристально ясна – кто был лучше».

О том, что нужно его команде, чтобы сделать следующий шаг

«Мы еще ближе к этому. Если вы сталкиваетесь с «ПСЖ», одной из лучших команд, и они вас сокрушают, то вы пожимаете руки. Когда вы играете так же, как они, и душите их так, как сделали мы, и этого все равно недостаточно, потому что все пошло не так, как вам хотелось, тогда вы должны это принять, таков спорт», – заявил главный тренер «Арсенала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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