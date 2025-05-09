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Артета считает, что Хакими заслуживал удаления в 1-й игре ЛЧ за подножку Мартинелли: «Он не должен был играть за «ПСЖ» во 2-м матче и забивать»

Микель Артета убежден, что Ашрафа Хакими должны были удалить в первом матче ЛЧ.

«Арсенал» уступил «ПСЖ» (0:1, 1:2) в двух полуфинальных матчах турнира.

На 87-й минуте первого матча в Лондоне защитник парижан поставил подножку Габриэлу Мартинелли сбоку от штрафной площади. Марокканец, уже имевший желтую карточку, не был наказан арбитром Славко Винчичем за этот эпизод.

Во второй встрече Хакими отметился голом на 72-й минуте игры.

«Против нас [играл] Хакими, который, безусловно, не должен был быть в игре в последние 10 минут первого матча. Так что он вообще не должен был играть во втором матче и забивать.

В футболе много случайных вещей», – заявил главный тренер «Арсенала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
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Славко Винчич
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