Машина сбила людей возле Елисейских Полей во время празднования победы «ПСЖ», трое госпитализированы. В Париже арестованы 43 человека после матча ЛЧ

Машина сбила людей около Елисейских Полей во время празднования победы «ПСЖ».

«Пари Сен-Жермен » вчера обыграл «Арсенал » в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1, 3:1 по сумме двух матчей) и в матче за трофей встретится с «Интером» 31 мая в Мюнхене.

После матча в центре Парижа машина сбила группу людей во время празднования парижанами победы «ПСЖ». Один человек находится в критическом состояние, еще двое также были госпитализированы. Обстоятельства происшествия расследуются.

Местная полиция сообщила, что в ходе мелких инцидентов по всему городу было арестовано 43 человека.