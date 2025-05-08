Машина сбила людей возле Елисейских Полей во время празднования победы «ПСЖ», трое госпитализированы. В Париже арестованы 43 человека после матча ЛЧ
Машина сбила людей около Елисейских Полей во время празднования победы «ПСЖ».
«Пари Сен-Жермен» вчера обыграл «Арсенал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (2:1, 3:1 по сумме двух матчей) и в матче за трофей встретится с «Интером» 31 мая в Мюнхене.
После матча в центре Парижа машина сбила группу людей во время празднования парижанами победы «ПСЖ». Один человек находится в критическом состояние, еще двое также были госпитализированы. Обстоятельства происшествия расследуются.
Местная полиция сообщила, что в ходе мелких инцидентов по всему городу было арестовано 43 человека.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: AP News
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