Артета о поражении от «ПСЖ»: «Счет должен был быть 3:0 после 20 минут. «Арсенал» был намного лучше в течение длительных отрезков в обеих играх»

Микель Артета заявил, что «Арсенал» был лучше «ПСЖ», несмотря на поражение.

Английский клуб проиграл «ПСЖ» (1:2 в ответном матче, общий счет – 1:3) в полуфинале Лиги чемпионов .

«Поздравляю «ПСЖ » с выходом в финал. Оценку смогу дать, когда немного остыну. Находясь около скамейки, чувствовал, что мы намного лучше соперника.

Если посмотреть на два матча, то вратарь [Джанлуиджи Доннарумма] был лучшим футболистом на поле. Он сделал разницу для соперника в этом противостоянии.

Думаю, что мы были гораздо ближе [к успеху], чем показал результат. Очень горжусь футболистами за то, как они сыграли, как начали матч, как справились с прессингом. После 20 минут счет должен был быть 3:0 [в пользу «Арсенала»].

Мы были очень близки. В течение длительных отрезков в обеих играх мы были намного лучше соперника. Но это ничего не дало, и это неприятно», – сказал главный тренер «Арсенала » Микель Артета .

Хакими – полезный анархист, Хвича – лучший по отборам. Разбор полуфинала «ПСЖ» – «Арсенал»