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Гави о поражении в ЛЧ от «Интера»: «Они не хотели, чтобы «Барса» вышла в финал – их напугал наш сезон. Это очень тяжело, зная, как мы были близки»

Гави высказался о поражении «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов.

Каталонцы уступили «Интеру» в ответном матче (3:4, первая игра – 3:3) и выбыли из турнира. Главным арбитром встречи был Шимон Марчиняк.

«Это очень тяжело, особенно зная, как мы были близки, кулес. Они не хотели, чтобы мы вышли в финал. Учитывая, какой мы проводим сезон, они были напуганы.

Неважно, сколько лет мы не выигрывали Лигу чемпионов. Хотя я знаю, что это очень тяжело, и я хотел бы выигрывать ее каждый год, я уверен, что мы победим, если будем все вместе, как всегда. Я знаю, что это произойдет.

Как бы мы ни были сейчас разозлены, мы можем завершить этот сезон, выиграв три титула. Очень хороший сезон, несмотря на эту неудачу.

Давайте взорвем «Монжуик» в воскресенье и победим...» – написал полузащитник «Барселоны» в инстаграме.

В воскресенье каталонцы сыграют с «Реалом» в 35-м туре Ла Лиги.

Лапорта про ЛЧ: «Барселона» билась за выход в финал, но этому не суждено было случиться из-за судейских решений не в нашу пользу»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Гави
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