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  • «Марчиняк – «мадридист», «Барсу» «ограбили» в матче с «Интером», скандальное судейство. Каталонские газеты Sport и Mundo Deportivo раскритиковали арбитра полуфинала ЛЧ
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«Марчиняк – «мадридист», «Барсу» «ограбили» в матче с «Интером», скандальное судейство. Каталонские газеты Sport и Mundo Deportivo раскритиковали арбитра полуфинала ЛЧ

Каталонская пресса назвала «мадридистом» судью матча «Интер» – «Барселона».

Арбитр Шимон Марчиняк, работавший на ответном полуфинале Лиги чемпионов, по итогам которого дальше прошли миланцы (4:3), подвергся критике со стороны главного тренера каталонцев Ханси Флика и футболистов сине-гранатовых.

Газета Sport заявила, что у Марчиниака «благоприятная история» матчей с главным соперником «Барсы» – «Реалом». Журналисты издания обратили внимание на видео, опубликованное в соцсетях в прошлом году, на котором поляк находится в раздевалке рядом с сумкой с эмблемой «Мадрида».

«Назначение Марчиняка со стороны УЕФА на этот ключевой матч было встречено скептически, учитывая предыдущие скандалы, в которых он участвовал, например, видео, на котором его можно увидеть в раздевалке с сумкой «Реала», – говорится в материале Sport.

В статье подчеркивается, что Шимон судил мадридское дерби в 1/8 финала ЛЧ, когда гол форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса в послематчевой серии был отменен из-за двойного касания мяча.

Sport также заявил, что рефери был причастен к спорному решению отменить гол «Баварии» в ворота «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов-2023/24. Также напомнили о голе «Челси» в ворота «сливочных», отмененном в четвертьфинале в сезоне-2021/22.

Другая крупная каталонская газета, Mundo Deportivo, заявила, что «Барселона» стала жертвой «грабежа» в матче против «Интера».

«Барса» снова была близка к подвигу, как и в финале против «Мадрида», но на этот раз они пали, хотя и с высоко поднятой головой.

Команда Флика преодолела счет 0:2 в пользу «Интера» и скандальное судейство «мадридиста», лишившего «Барсу» пенальти за игру рукой и очень строго рассудившего эпизод с пенальти в пользу хозяев», – сказано в материале.

«Это ад, ад». «Барсу» бесит судья, «Интер» распирает гордость

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Daily Mail
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