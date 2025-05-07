Флик о Марчиняке: «Сказал ему что думаю. Порой кажется, что решения арбитра несправедливы, но нужно их принять. Говорить о них нечестно по отношению к прекрасно поработавшей «Барсе»
Ханс-Дитер Флик оценил судейство матча «Интер» – «Барселона» (4:3).
Игру обслуживала бригада судей под руководством Шимона Марчиняка.
«Были некоторые спорные моменты, и решения всегда принимались в пользу «Интера». Таков футбол. Надо это принять.
Я горжусь командой. Порой тебе кажется, что некоторые решения арбитра несправедливы, но нужно их принять и начать все заново в следующем сезоне.
Победа в Лиге чемпионов – это одна из наших целей, и мы хотим порадовать фанатов. Они очень хорошо нас поддерживали. Мы вернемся в следующем сезоне.
Я думаю о решениях судьи, но говорить о них не хочу. Это было бы несправедливо по отношению к моей команде, которая прекрасно поработала. Мне не нравится говорить о судье. Я сказал ему о том, что думаю, но озвучивать это не собираюсь», – отметил главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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