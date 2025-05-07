Флик о Марчиняке: «Сказал ему что думаю. Порой кажется, что решения арбитра несправедливы, но нужно их принять. Говорить о них нечестно по отношению к прекрасно поработавшей «Барсе»

Ханс-Дитер Флик оценил судейство матча «Интер» – «Барселона» (4:3).

Игру обслуживала бригада судей под руководством Шимона Марчиняка .

«Были некоторые спорные моменты, и решения всегда принимались в пользу «Интера ». Таков футбол. Надо это принять.

Я горжусь командой. Порой тебе кажется, что некоторые решения арбитра несправедливы, но нужно их принять и начать все заново в следующем сезоне.

Победа в Лиге чемпионов – это одна из наших целей, и мы хотим порадовать фанатов. Они очень хорошо нас поддерживали. Мы вернемся в следующем сезоне.

Я думаю о решениях судьи, но говорить о них не хочу. Это было бы несправедливо по отношению к моей команде, которая прекрасно поработала. Мне не нравится говорить о судье. Я сказал ему о том, что думаю, но озвучивать это не собираюсь», – отметил главный тренер «Барселоны».