  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гуллит считает, что «Барсу» ограбили: «Момент с Кубарси и Лаутаро – это не пенальти. А перед третьим голом «Интера» был фол Думфриса. Каталонцы покорили сердца болельщиков и заслуживали большего»
120

Гуллит считает, что «Барсу» ограбили: «Момент с Кубарси и Лаутаро – это не пенальти. А перед третьим голом «Интера» был фол Думфриса. Каталонцы покорили сердца болельщиков и заслуживали большего»

Руд Гуллит считает, что «Барселону» ограбили в матче с «Интером».

Судья Шимон Марчиняк, работавший на ответном полуфинале Лиги чемпионов, по итогам которого дальше прошли миланцы (4:3), подвергся критике со стороны главного тренера каталонцев Ханси Флика и футболистов сине-гранатовых.

«Момент с Кубарси [и Мартинесом] – это не пенальти.

А третий гол [«Интера»] вообще не должен был быть зафиксирован – его следовало отменить, был фол перед голом.

Думфрис оказался готов к этому эпизоду, исходя из того, как он поставил корпус, но был фол – он блокировал игрока «Барселоны» [Мартина] перед тем, как забрать мяч. И уже после этого, получив выгоду, «Интер» смог свести основное время к ничьей.

Честно говоря, я думаю, что они [«Барселона»] покорили сердца болельщиков. Из-за того, как они играют и как атакуют. Это отличная команда, и они явно заслуживали гораздо большего в этом противостоянии, как в первом, так и во втором матче», – сказал бывший полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Гуллит для beIN Sports.

«Марчиняк – «мадридист», «Барсу» «ограбили» в матче с «Интером», скандальное судейство. Каталонские газеты Sport и Mundo Deportivo раскритиковали арбитра полуфинала ЛЧ

«Это ад, ад». «Барсу» бесит судья, «Интер» распирает гордость

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoИнтер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoШимон Марчиняк
logoЛа Лига
logoМилан
logoРуд Гуллит
logoсудьи
logoсерия А Италия
logoФранческо Ачерби
logoДензел Думфрис
logoПау Кубарси
logoЖерар Мартин
logoЛаутаро Мартинес
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Марчиняк – «мадридист», «Барсу» «ограбили» в матче с «Интером», скандальное судейство. Каталонские газеты Sport и Mundo Deportivo раскритиковали арбитра полуфинала ЛЧ
144сегодня, 12:59
Сакки про 4:3: «Футбол в чистом виде. «Интер» устал, был раздавлен, но гол Ачерби «Барсе» – награда за волю команды в матче с одним из сильнейших соперников в Европе»
42сегодня, 11:55
Думфрис не фолил на Мартине перед 3-м голом «Интера», считает экс-арбитр Бурруль: «Контакт был минимальным. Защитник слишком поздно добрался до мяча и слишком легко упал»
118сегодня, 11:44
Экс-судья Эстрада Фернандес про фол Мхитаряна на Ямале: «Вопиющая ошибка ВАР, это явный пенальти. Был второй контакт – в штрафной или на линии»
148сегодня, 10:47
Иньиго за плевок в Ачерби грозит дисквалификация на 2-4 матча от УЕФА
87сегодня, 10:32
Главные новости
Экс-судья Фернандес о фоле Кубарси на Лаутаро: «В Испании ВАР не вмешался бы. Я не вижу контакта, который спровоцировал падение форварда»
99 минут назад
Аморим о возможном выходе в ЛЧ через ЛЕ: «Я знаю, что там должны участвовать чемпионы и лучше команды лиги, но мы просто следуем правилу. Если его захотят изменить – ладно»
726 минут назад
Тюрам утешал Ямаля после победы «Интера» в ЛЧ, а потом выставил фото с игроком «Барсы» и эмодзи «😂😂». Маркус удалил сторис после критики
3330 минут назадФото
Дэвид Бекхэм: «Никого нельзя сравнивать с Месси, но Ямаль ближе всех к нему. Верю, что однажды он сможет сравниться с Лео»
1639 минут назад
Лига чемпионов. 1/2 финала. «ПСЖ» сыграет с «Арсеналом» в ответном матче
2218сегодня, 14:25
Мостовой о «Спартаке»: «Продлить Станковича – хорошее решение. Про Абаскаля напоминаю, чтобы вы понимали, что нужно слушать умных людей, отдавших всю свою жизнь футболу»
26сегодня, 14:20
Гути о проблемах «Барсы» в обороне: «Она играла с огнем почти весь год. Атаковать и забивать – это здорово, но команда, которая хочет выйти в финал ЛЧ, должна пропускать очень мало»
41сегодня, 14:15
Венгер мечтал о ЛЧ. Поможете «Арсеналу» выиграть?
сегодня, 14:00Спецпроект
Депутат Журова: «Инфантино готовит враждебно настроенные к нам страны к возвращению России – это неизбежно»
22сегодня, 13:57
«Динамо» показало Карраскаля в образе Джека Николсона, разрубающего топором дверь. Лого «Спартака» нанесли на напуганную жену героя «Сияния»
63сегодня, 13:28Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-арбитр Бурруль о попадании мяча в руку Ачерби: «Не думаю, что можно было дать пенальти. Игровой момент, не вижу намеренного действия»
111 минут назад
«Ротенберг возглавит «Локомотив» – это неизбежно, дело времени. Он амбициозный, упертый, работоспособный, что плохого в этом?» Логашов про пост гендиректора
1020 минут назад
Араухо закрыл комментарии в инстаграме из-за критики после вылета «Барсы» из ЛЧ от «Интера»
2947 минут назад
Гафин про День Победы: «Этот праздник – сакральный для всех». «Динамо» возложило цветы у мемориальной доски на фасаде «ВТБ Арены» в память о героях ВОВ
350 минут назад
КДК дисквалифицировал аналитика «Спартака» Сассо на 1 матч, оштрафовал Станковича и клуб на 30 тысяч рублей после дерби с «Динамо» в Кубке
3сегодня, 14:07
Геннадий Орлов: «Советские футболисты компенсировали дефицит техники физикой, бегали больше всех. А сегодня наши ребята готовы для будущей борьбы? Смешно слышать, что они были бы в 1/4 ЛЧ»
7сегодня, 13:47
Вице-президент США Вэнс: «Футбол – это спорт невероятной элегантности, изящества и красоты. Это три вещи, которые не имеют ничего общего с политикой»
5сегодня, 13:29
Мостовой – лучший игрок «Зенита» в апреле. У хавбека 3 (2+1) очка в 5 матчах месяца
7сегодня, 13:18
Вице-президент «Урала» Смольников «угрожал физической расправой» судьям матча с «Родиной». КДК передал дело в комитет по этике
5сегодня, 12:43
«ПСЖ» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
28сегодня, 12:30