Гуллит считает, что «Барсу» ограбили: «Момент с Кубарси и Лаутаро – это не пенальти. А перед третьим голом «Интера» был фол Думфриса. Каталонцы покорили сердца болельщиков и заслуживали большего»

Руд Гуллит считает, что «Барселону» ограбили в матче с «Интером».

Судья Шимон Марчиняк, работавший на ответном полуфинале Лиги чемпионов, по итогам которого дальше прошли миланцы (4:3), подвергся критике со стороны главного тренера каталонцев Ханси Флика и футболистов сине-гранатовых.

«Момент с Кубарси [и Мартинесом] – это не пенальти.

А третий гол [«Интера »] вообще не должен был быть зафиксирован – его следовало отменить, был фол перед голом.

Думфрис оказался готов к этому эпизоду, исходя из того, как он поставил корпус, но был фол – он блокировал игрока «Барселоны» [Мартина ] перед тем, как забрать мяч. И уже после этого, получив выгоду, «Интер» смог свести основное время к ничьей.

Честно говоря, я думаю, что они [«Барселона»] покорили сердца болельщиков. Из-за того, как они играют и как атакуют. Это отличная команда, и они явно заслуживали гораздо большего в этом противостоянии, как в первом, так и во втором матче», – сказал бывший полузащитник «Милана» и сборной Нидерландов Гуллит для beIN Sports.

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