Экс-судья Эстрада Фернандес про фол Мхитаряна на Ямале: «Вопиющая ошибка ВАР, это явный пенальти. Был второй контакт – в штрафной или на линии»
Такое мнение высказал бывший арбитр Хавьер Эстрада Фернандес.
«Блауграна» вылетела из Лиги чемпионов, потерпев поражение в ответном матче 1/2 финала турнира (3:4, первая игра – 3:3). На 68-й минуте вингер каталонцев Ламин Ямаль упал в штрафной площади соперника после подката Генриха Мхитаряна. Главный арбитр Шимон Марчиняк сначала указал на точку, но, проконсультировавшись с ВАР, назначил штрафной вместо пенальти.
«На мой взгляд, это вопиющая ошибка ВАР, потому что это явный пенальти. Было два контакта, и Пол ван Букел (судья ВАР – Спортс’’) зафиксировал первый контакт, который нам тоже не показали четко. Нам нужен был такой кадр, чтобы мы точно поняли, когда произошел первый контакт.
Но эпизод продолжился, и произошел еще один контакт коленом или ногой, прямо в штрафной или практически на линии штрафной. Поскольку внутри был второй контакт, ВАР должен был вмешаться и назначить пенальти. Или сказать Марчиняку, чтобы он остался при своем решении», – сказал Эстрада Фернандес в интервью Esport3.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий