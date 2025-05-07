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  • Экс-судья Эстрада Фернандес про фол Мхитаряна на Ямале: «Вопиющая ошибка ВАР, это явный пенальти. Был второй контакт – в штрафной или на линии»
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Экс-судья Эстрада Фернандес про фол Мхитаряна на Ямале: «Вопиющая ошибка ВАР, это явный пенальти. Был второй контакт – в штрафной или на линии»

Судьи должны были назначить пенальти в пользу «Барселоны» в игре с «Интером».

Такое мнение высказал бывший арбитр Хавьер Эстрада Фернандес.

«Блауграна» вылетела из Лиги чемпионов, потерпев поражение в ответном матче 1/2 финала турнира (3:4, первая игра – 3:3). На 68-й минуте вингер каталонцев Ламин Ямаль упал в штрафной площади соперника после подката Генриха Мхитаряна. Главный арбитр Шимон Марчиняк сначала указал на точку, но, проконсультировавшись с ВАР, назначил штрафной вместо пенальти

«На мой взгляд, это вопиющая ошибка ВАР, потому что это явный пенальти. Было два контакта, и Пол ван Букел (судья ВАР – Спортс’’) зафиксировал первый контакт, который нам тоже не показали четко. Нам нужен был такой кадр, чтобы мы точно поняли, когда произошел первый контакт.

Но эпизод продолжился, и произошел еще один контакт коленом или ногой, прямо в штрафной или практически на линии штрафной. Поскольку внутри был второй контакт, ВАР должен был вмешаться и назначить пенальти. Или сказать Марчиняку, чтобы он остался при своем решении», – сказал Эстрада Фернандес в интервью Esport3.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoИнтер
logoШимон Марчиняк
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
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logoБарселона
logoГенрих Мхитарян
Хавьер Эстрада Фернандес
Пол ван Букел
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