Гути – журналисту, назвавшему судью Марчиняка «мадридистой»: «Против «Барсы» был всемирный заговор. Но реальность заключается в том, что она забила 6 мячей, а «Интер» – 7»

Гути поиронизировал над жалобами «Барселоны» на судейство.

Каталонский клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Интеру » в ответном матче 1/2 финала (3:4, первая игра – 3:3).

Бывший полузащитник «Реала» в эфире El Chiringuito ответил журналисту Хоте Хорди, который назвал арбитра Шимона Марчиняка «мадридистой».

«Это историческое событие; УЕФА в очередной раз опозорился, назначив этого арбитра, который, как мы все знаем, является мадридистой. Из-за арбитра, отвечавшего за ВАР, мы вылетели два сезона назад. Джанни Инфантино тоже называет себя болельщиком «Интера», – сказал Хота Хорди.

Он также назвал эпизоды, в которых, по его мнению, судья допустил главные ошибки: «[Неназначенный] пенальти на Ламине Ямале и явный фол на Жераре Мартине перед третьим голом «Интера».

«Сегодня был всемирный заговор против «Барсы». Но единственная реальность заключается в том, что они [«Интер»] забили семь мячей, а «Барселона » – шесть», – ответил Гути .

«Поздравляю Хосе [Гути] и всех болельщиков «Реала». Сегодня вы выиграли свой первый титул за сезон. Вы думали, что выиграете семь, но пока выиграли только один... Он заключается в том, что «Барса» не вышла в финал Лиги чемпионов », – отреагировал Хорди.

Флик о Марчиняке: «Сказал ему что думаю. Порой кажется, что решения арбитра несправедливы, но нужно их принять. Говорить о них нечестно по отношению к прекрасно поработавшей «Барсе»

Педри о судействе с «Интером»: «Все спорные ситуации решались в их пользу, согласен с тренером. С этим судьей это происходит не впервые, УЕФА должен обратить внимание»

Гарсия после 3:4 на «Сан-Сиро»: «Футбол был очень жесток к «Барсе». Я не знаю, что не так с этим стадионом. Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь»