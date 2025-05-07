Симоне Индзаги: «Интеру» пришлось показать суперигру, два монструозных матча. Наши сердца преодолели все преграды. О Ямале говорили много, но я увидел еще одного потрясающего игрока – де Йонга»

Симоне Индзаги рад выходу «Интера» в финал Лиги чемпионов.

«Первым делом хочу поздравить «Барселону», это по-настоящему сильная команда. «Интеру » пришлось показать суперигру. Следует отдать должное парням, они провели два монструозных матча. Я счастлив, что тренирую их, они отдали все силы. И здорово, что они могут отпраздновать свой успех на этом стадионе.

У нас были кое-какие проблемы, но наши сердца преодолели все преграды.

Мы старались играть, использовать свой арсенал и те качества, которыми обладаем. После первого матча мы хорошо представляли план на игру, но без самопожертвования и взаимопомощи мы бы его не выполнили. Славные ребята, они заслужили финал.

Многое говорилось о Ямале , но я увидел еще одного потрясающего футболиста – Френки де Йонга . Он впечатлил меня не меньше Ямаля, он подбирал каждый отскок. Я бы ни на кого не променял своих парней, но я увидел много сильных игроков и помимо Ямаля», – сказал главный тренер «Интера».