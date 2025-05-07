Гарсия после 3:4 на «Сан-Сиро»: «Футбол был очень жесток к «Барсе». Я не знаю, что не так с этим стадионом. Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь»
«Барселона» проиграла «Интеру» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:4 после дополнительного времени, первый матч – 3:3) и выбыла из турнира.
«Футбол был очень жесток к нам. Мы снова начали со счета 0:2. Характер у нашей команды невероятный.
Я не знаю, что не так с этим стадионом [«Сан-Сиро»]. Я был здесь три раза. То одно, то другое, то внешние факторы – все шло не по плану. Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь.
Футбол – это про случайные ошибки. Во втором тайме мы были намного лучше. Мы показали, какая мы команда. В дополнительное время «Интер» очень хорошо закрылся, и было сложно», – заявил защитник «Барселоны».
Главным арбитром матча был Шимон Марчиняк.
Гарсия не стал уточнять, что он подразумевал, говоря про судью. «Барселона» до сегодняшнего дня лишь раз играла на «Сан-Сиро» при судействе Марчиняка – с «Интером» в групповом этапе Лиги чемпионов в 2018 году (1:1). Гарсия не участвовал в этой игре.
«Интер» в финале ЛЧ! Безумнейшие 4:3 с «Барсой» – и 7:6 по сумме!
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