Гарсия после 3:4 на «Сан-Сиро»: «Футбол был очень жесток к «Барсе». Я не знаю, что не так с этим стадионом. Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь»

Эрик Гарсия критически отозвался о стадионе «Интера» и судье после поражения.

«Барселона» проиграла «Интеру » в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:4 после дополнительного времени, первый матч – 3:3) и выбыла из турнира.

«Футбол был очень жесток к нам. Мы снова начали со счета 0:2. Характер у нашей команды невероятный.

Я не знаю, что не так с этим стадионом [«Сан-Сиро»]. Я был здесь три раза. То одно, то другое, то внешние факторы – все шло не по плану. Мы все знаем, что произошло с этим судьей в последний раз, когда мы были здесь.

Футбол – это про случайные ошибки. Во втором тайме мы были намного лучше. Мы показали, какая мы команда. В дополнительное время «Интер» очень хорошо закрылся, и было сложно», – заявил защитник «Барселоны».

Главным арбитром матча был Шимон Марчиняк .

Гарсия не стал уточнять, что он подразумевал, говоря про судью. «Барселона » до сегодняшнего дня лишь раз играла на «Сан-Сиро» при судействе Марчиняка – с «Интером» в групповом этапе Лиги чемпионов в 2018 году (1:1). Гарсия не участвовал в этой игре.

«Интер» в финале ЛЧ! Безумнейшие 4:3 с «Барсой» – и 7:6 по сумме!

Вылет «Барсы» из ЛЧ – не трагедия. Это даже полезно