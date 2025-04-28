Мостовой о том, что Карпин уступал ему по игровым качествам: «Валерий правильно сказал, он такой же правдоруб, как и я. Нас многие не любят как раз за то, что мы говорим правду»
Александр Мостовой отреагировал на сравнения с Валерием Карпиным.
Ранее главный тренер сборной России заявил, что Мостовой был лучше него по набору игровых качеств.
«Карпин правильно сказал, что я лучший из россиян, игравших в Испании. Да, с одной стороны, это приятно, с другой, это ведь просто правда. Но это же не новость ни в России, ни в Испании. А так, да, он такой же правдоруб, как и я. Нас с Валерием многие не любят как раз за то, что мы говорим правду.
А так могу сказать, что Мостовой, Карпин и Канчельскис – это три сильнейших российских футболиста, игравших в Европе. Я, Валерий и Андрей выступали на самом высоком уровне, в лучших европейских командах и чемпионатах», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости