Мостовой о том, что Карпин уступал ему по игровым качествам: «Валерий правильно сказал, он такой же правдоруб, как и я. Нас многие не любят как раз за то, что мы говорим правду»

Александр Мостовой отреагировал на сравнения с Валерием Карпиным.

Ранее главный тренер сборной России заявил , что Мостовой был лучше него по набору игровых качеств.

«Карпин правильно сказал, что я лучший из россиян, игравших в Испании. Да, с одной стороны, это приятно, с другой, это ведь просто правда. Но это же не новость ни в России, ни в Испании. А так, да, он такой же правдоруб, как и я. Нас с Валерием многие не любят как раз за то, что мы говорим правду.

А так могу сказать, что Мостовой, Карпин и Канчельскис – это три сильнейших российских футболиста, игравших в Европе. Я, Валерий и Андрей выступали на самом высоком уровне, в лучших европейских командах и чемпионатах», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и сборной России.