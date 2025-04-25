Мостовой о Мусаеве: «Не знаю, кто это. Как мы можем тренировать, если наши места занимают такие? Мы с трех-четырех лет грызли землю, а они кушали пирожки, а теперь рассказывают нам про футбол»
Александр Мостовой критично высказался о Мураде Мусаеве.
«Мой [ранее высказанный] негатив по отношению к тренеру Мураду Мусаеву? А как иначе высказываться, если я не знаю, кто это. И футбольные люди не знают, кто это, он же не играл в футбол.
А потом нас спрашивают, почему вы не тренируете? А как мы можем тренировать, если наши места занимают вот такие люди? Почему такого нет в фигурном катании или хоккее? А в футболе это все есть. И думаешь постоянно – да что же это такое, почему они все в футбол-то лезут? Я разве неправду говорю, я же говорю правду.
Объясните мне, где он играл? Почему он, как я, с трех-четырех лет не грыз землю, чтобы прорваться. Как мы это делали. А они сидели, кушали пирожки, а потом купили планшеты и теперь рассказывают нам про футбол», – сказал экс-игрок сборной России.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости