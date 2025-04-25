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  • Мостовой о Мусаеве: «Не знаю, кто это. Как мы можем тренировать, если наши места занимают такие? Мы с трех-четырех лет грызли землю, а они кушали пирожки, а теперь рассказывают нам про футбол»
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Мостовой о Мусаеве: «Не знаю, кто это. Как мы можем тренировать, если наши места занимают такие? Мы с трех-четырех лет грызли землю, а они кушали пирожки, а теперь рассказывают нам про футбол»

Александр Мостовой критично высказался о Мураде Мусаеве.

«Мой [ранее высказанный] негатив по отношению к тренеру Мураду Мусаеву? А как иначе высказываться, если я не знаю, кто это. И футбольные люди не знают, кто это, он же не играл в футбол.

А потом нас спрашивают, почему вы не тренируете? А как мы можем тренировать, если наши места занимают вот такие люди? Почему такого нет в фигурном катании или хоккее? А в футболе это все есть. И думаешь постоянно – да что же это такое, почему они все в футбол-то лезут? Я разве неправду говорю, я же говорю правду.

Объясните мне, где он играл? Почему он, как я, с трех-четырех лет не грыз землю, чтобы прорваться. Как мы это делали. А они сидели, кушали пирожки, а потом купили планшеты и теперь рассказывают нам про футбол», – сказал экс-игрок сборной России.

Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
logoМурад Мусаев
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Р-Спорт
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