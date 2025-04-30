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  • «Реал» может продать Родриго летом. Вингер считается одним из самых выгодных вариантов клуба для трансфера (As)
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«Реал» может продать Родриго летом. Вингер считается одним из самых выгодных вариантов клуба для трансфера (As)

Родриго может покинуть «Реал» этим летом.

Как пишет As, приход нового тренера вместо Карло Анчелотти ставит бразильца в невыгодное положение по сравнению с конкурентами в борьбе за место в стартовом составе. Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе имеют главенствующие позиции в атаке команды. В связи с этим Родриго может продолжить карьеру в другом клубе.

Контракт полузащитника действует до 2028 года. Утверждается, что он считается одним из самых перспективных игроков, за счет которых «Мадрид» может выручить средства. Клубы необходимы деньги на трансферы для усиления полузащиты и обороны. Для этого Родриго должен быть готов уйти из клуба.

В этом сезоне вингер провел 30 матчей в Ла Лиге, забил 6 голов и сделал 5 ассистов. Подробная статистика 24-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoЛа Лига
logoРодриго
возможные трансферы
logoРеал Мадрид
деньги
logoКилиан Мбаппе
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