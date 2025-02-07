Родриго высоко ценят саудовские клубы, «ПСЖ» и «Ман Сити». «Реал» отклонил все предложения летом (RMC)
На Родриго есть спрос среди топ-клубов.
Вингера «Реала» высоко ценят «ПСЖ», «Манчестер Сити», а особенно клубы из Саудовской Аравии, сообщает RMC.
По данным источника, прошлым летом мадридцы отклонили все предложения по 24-летнему игроку сборной Бразилии, поскольку Родриго – неотъемлемая часть проекта «Реала», поэтому он не должен покинуть клуб.
В 19 матчах сезона Ла Лиги на счету футболиста 6 голов и 5 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: RMC
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