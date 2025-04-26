Барриоса не наказали за удар шипами в голень Чавесу. В прошлом туре хавбеку «Зенита» не дали карточку за попадание в голень Вере
Инцидент произошел во втором тайме матча между «Зенитом» и «Динамо» (1:1).
Хавбек команды из Санкт-Петербурга в подкате выбил мяч у Луиса Чавеса и по инерции влетел в соперника двумя ногами. Полузащитник «Динамо» получил удар шипами по голеностопу и голени.
Главный судья матча Виталий Мешков не зафиксировал фол в этом моменте. В конце матча он показал желтую карточку колумбийцу за отмашку локтем в борьбе с Ярославом Гладышевым. Вильмар теперь пропустит матч с «Пари НН» из-за автоматической дисквалификации из-за перебора карточек.
Напомним, в матче предыдущего тура Премьер-лиги с «Химками» (1:0) Барриос сыграл в подкате против Лукаса Веры у границы штрафной площади «Зенита» и шипами попал сопернику в икроножную мышцу.
Тогда арбитр Павел Шадыханов не усмотрел нарушения правил в эпизоде и наказал Веру желтой карточкой за споры.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».
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