Барриоса не наказали за удар шипами в голень Чавесу. В прошлом туре хавбеку «Зенита» не дали карточку за попадание в голень Вере

Вильмар Барриос из «Зенита» не был наказан за попадание шипами в ногу Чавесу.

Инцидент произошел во втором тайме матча между «Зенитом » и «Динамо» (1:1).

Хавбек команды из Санкт-Петербурга в подкате выбил мяч у Луиса Чавеса и по инерции влетел в соперника двумя ногами. Полузащитник «Динамо » получил удар шипами по голеностопу и голени.

Главный судья матча Виталий Мешков не зафиксировал фол в этом моменте. В конце матча он показал желтую карточку колумбийцу за отмашку локтем в борьбе с Ярославом Гладышевым . Вильмар теперь пропустит матч с «Пари НН» из-за автоматической дисквалификации из-за перебора карточек.

Напомним, в матче предыдущего тура Премьер-лиги с «Химками» (1:0) Барриос сыграл в подкате против Лукаса Веры у границы штрафной площади «Зенита» и шипами попал сопернику в икроножную мышцу.

Тогда арбитр Павел Шадыханов не усмотрел нарушения правил в эпизоде и наказал Веру желтой карточкой за споры.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ».