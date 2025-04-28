«Эта нога – у того, у кого надо, нога». «Динамо» высмеяло реплики Черданцева по поводу удара Барриоса шипами в голень Чавесу роликом с кадрами из «Берегись автомобиля»

«Динамо» высмеяло оценку Георгием Черданцевым фолов Вильмара Барриоса.

В матче 26-го тура Мир РПЛ между «Динамо» и «Зенитом » (1:1) арбитр Виталий Мешков не показал Барриосу карточку за удар шипами в голень Луису Чавесу .

В предыдущем туре судья Павел Шадыханов не наказал хавбека сине-бело-голубых за удар шипами в ногу полузащитнику «Химок» Лукасу Вере – аргентинец в данном эпизоде получил предупреждение за споры.

В телеграм-канале «Динамо» было опубликовано видео с кадрами эпизодов с участием Барриоса из трансляций «Матч ТВ» с комментариями Георгия Черданцева, вставленными между репликами следователя Максима Подберезовикова в исполнении Олега Ефремова из фильма «Берегись автомобиля».

Подберезовиков (говорит по телефону): Иваныч!

Черданцев: Чистейшая игра в мяч. Да, ноги едут, но куда их – Барриос не отстегнет же, правда?

Подберезовиков (говорит по телефону): Конечно, конечно, нет.

Черданцев: Скорее, кажется, даже игрок команды-соперника должен постараться перепрыгивать.

Подберезовиков (обращаясь к Диме Семицветову, которого играет Андрей Миронов): Эта нога – у того, у кого надо, нога.

Черданцев: Я же, Георгий Черданцев, и мой коллега Михаил Меламед с вами прощаются.

Подберезовиков (говорит по телефону): Выздоравливайте.

«Будем стараться вот это все перепрыгнуть 🤦🏼‍♂️ 🔇», – говорится в сообщении «Динамо».