Гафин после 1:1 с «Зенитом»: «Показалось, что судейство было больше ориентировано на юбилейную дату»

В «Динамо» раскритиковали судейство в матче против «Зенита».

Игра 26-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков .

«Интересная, хорошая и плотная игра. Нужен был результат и нам, и «Зениту ». Мне показалось, что во втором тайме мы были ближе к победе. Спасибо команде за игру.

Мне показалось, что судейство было в большей степени ориентировано на юбилейную дату», – сказал председатель совета директоров «Динамо » Дмитрий Гафин.

Напомним, что в этом году «Зенит» отмечает 100-летие.

Барриоса не наказали за удар шипами в голень Чавесу. В прошлом туре хавбеку «Зенита» не дали карточку за попадание в голень Вере