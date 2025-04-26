Гафин после 1:1 с «Зенитом»: «Показалось, что судейство было больше ориентировано на юбилейную дату»
В «Динамо» раскритиковали судейство в матче против «Зенита».
Игра 26-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.
«Интересная, хорошая и плотная игра. Нужен был результат и нам, и «Зениту». Мне показалось, что во втором тайме мы были ближе к победе. Спасибо команде за игру.
Мне показалось, что судейство было в большей степени ориентировано на юбилейную дату», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.
Напомним, что в этом году «Зенит» отмечает 100-летие.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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