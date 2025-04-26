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Гафин после 1:1 с «Зенитом»: «Показалось, что судейство было больше ориентировано на юбилейную дату»

В «Динамо» раскритиковали судейство в матче против «Зенита».

Игра 26-го тура Мир РПЛ завершилась со счетом 1:1. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.

«Интересная, хорошая и плотная игра. Нужен был результат и нам, и «Зениту». Мне показалось, что во втором тайме мы были ближе к победе. Спасибо команде за игру.

Мне показалось, что судейство было в большей степени ориентировано на юбилейную дату», – сказал председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин.

Напомним, что в этом году «Зенит» отмечает 100-летие.

Барриоса не наказали за удар шипами в голень Чавесу. В прошлом туре хавбеку «Зенита» не дали карточку за попадание в голень Вере

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
logoЗенит
logoсудьи
Дмитрий Гафин
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoВиталий Мешков
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